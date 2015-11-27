الامارات: أي اتفاقات بين ايرينا واسرائيل لا تمثل تغييراً في موقفنا

قالت مريم الفلاسي مديرة ادارة الاتصال بوزارة الخارجية ان وكالة ايرينا منظمة دولية مستقلة تعمل وفق القوانين والانظمة والاعراف التي تحكم عمل هذه المنظمات.

واكدت انه ومن هذا المنطلق فان اية اتفاقات بين ايرينا واسرائيل لاتمثل اي تغيير في موقف الامارات او علاقاتها باسرائيل.

واختتمت الفلاسي تصريحها بالقول: ان مهام البعثات المعتمدة لدى ايرينا تنحصر بالشئون المتعلقة بالتواصل والتعامل مع الوكالة ولاتتعداها باي حال من الاحوال الى اية انشطة اخرى ولاترتب على الدولة المضيفة اي تبعات فيما يتصل بعلاقاتها الدبلوماسية او غيرها.

يذكر ان مجلس ادارة ايرينا كان قد عقد دورته العاشرة في ابوظبي يومي 24 و25 نوفمبر الحالي .