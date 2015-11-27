نشرة ONA للفضائيات | يسري فودة في ضيافةBBC.. وأسامة منير ينضم لملحق «النهاردة إجازة»

إعداد – إنجي لطفي

> تقدم وكالة أنباء ONA، نشرتها الإخبارية الخاصة بأخبار وسائل الإعلام، وبرامج التوك شو، وغيرها من البرامج التي تعرض على الشاشات المصرية الرسمية والخاصة.

> أعلن الإعلامي أسامة منير، مقدم برنامج «أنا والنجوم وهواك»، عن انضمامه لكُتاب ملحق «النهاردة إجازة» الأسبوعي في جريدة «أخبار اليوم»، في محاولةٍ للتواصل مع محبيه.. للمزيد

تستضيف الإعلامية رشا قنديل، مذيعة برنامج «بلا قيود»، والمذاع على فضائية BBC عربي، الإعلامي يسري فودة، غدًا السبت، للحديث عن المشهد الإعلامي في مصر، والذي وصفه “فودة” بالمخزي؟ .. ولماذا يعتقد أن صحافة مصر تأسست بعهد عبد الناصر، وأنها الآن في طور شيخوختها ؟ .. ولماذا يحمل الدولة في مصر مسؤولية عدم لياقة الوضع الإعلامي، وما إذا كان هو الصحفي المسموح له بتجاوز كل الخطوط الحمراء ؟، ولماذا انسحب من الميدان طواعية ؟، ولما سكت عن أخر كلام ؟، وهل تخلى عن سلوك طريق الأذى؟.. للمزيد

قال عمرو الكحكي ، في تصريحٍ خاص لوكالة «ONA»، إن دكتور إسماعيل سراج الدين، مدير مكتبة الإسكندرية، سينضم إلى شاشة «النهار اليوم»، لتقديم برنامج باسم “أفاق”، والذي تدور فكرته حول تبادل التطورات الثقافية والتاريخية في مصر والعالم.. للمزيد

تستضيف الإعلامية منى الشاذلي، مقدمة برنامج «معكم»، الليلة الجمعة، والمذاع على شاشة فضائية الـ ” سي بي سي”، مع دعاء فاروق، مذيعة قناة الحياة، والتي مرت بأزمةٍ صحية صعبة في الأونة الأخيرة، لتتوالى الشائعات حول إصابتها بمرضٍ نادر عجز الأطباء عن تشخيصه.. للمزيد

صرحت مصادر لوكالة أنباء «ONA»، بأن هناك مستثمر خليجي في طريقه إلى التعاقد مع أسامة هيكل، رئيس مجلس الإدارة، على تشغيل أجزاء من منطقة الماجيك لاند.. للمزيد