«نصار» يطعن على نتيجة الانتخابات بمنياالقمح أمام القضاء الإداري ويطالب بوقف الإعادة

تقدم العميد أحمد نصار، المرشح الخاسر في انتخابات مجلس النواب بمنيالقمح، بطعن علي نتيجة الانتخابات أمام محكمة القضاء الإداري مطالبًا بوقف جولة الإعادة.

وقال نصار، بحسب -أحمد النبراوي المتحدث الرسمي باسم حملة المرشح-، في طعنه، إن هناك خطا واضح في احتساب الأصوات، ولولا هذا الخطأ لتمكن من دخول جولة الاعادة، يذكر أن الفارق بين نصار والمرشح السادس في الانتخابات 270 صوتا.

و أسفرت النتائج النهائية بالدائرة السادسة ومقرها مركز ومدينة منيا القمح، بحسب “العليا للانتخابات”، عن جولة إعادة بين 6 مرشحين وهم : خالد مشهور ( 57290 صوت ) ، محمد صلاح عبد البديع ( 35779 صوت ) ، عبير تقبية ( 24141 صوت ) ، نايف جيرة الله ( 21619 صوت ) ، محمد الطوخي ( 20763 صوت ) ، سعيد درويش ( 15798 صوت ) ، كما بلغت عدد أصوات الدائرة 415080 صوتاً ، وبلغت نسبة الأصوات حوالى 129465 صوتاً ، فيما بلغت الأصوات الباطلة حوالى 8355 ، والأصوات الصحيحة 121110 صوت .