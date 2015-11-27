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«نصار» يطعن على نتيجة الانتخابات بمنياالقمح أمام القضاء الإداري ويطالب بوقف الإعادة

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«نصار» يطعن على نتيجة الانتخابات بمنياالقمح أمام القضاء الإداري ويطالب بوقف الإعادة «نصار» يطعن على نتيجة الانتخابات بمنياالقمح أمام القضاء الإداري ويطالب بوقف الإعادة

العميد أحمد نصار – أرشيف

تقدم العميد أحمد نصار، المرشح الخاسر في انتخابات مجلس النواب بمنيالقمح، بطعن علي نتيجة الانتخابات أمام محكمة القضاء الإداري مطالبًا بوقف جولة الإعادة.

وقال نصار، بحسب -أحمد النبراوي المتحدث الرسمي باسم حملة المرشح-، في طعنه، إن هناك خطا واضح في احتساب الأصوات، ولولا هذا الخطأ لتمكن من دخول جولة الاعادة، يذكر أن الفارق بين نصار والمرشح السادس في الانتخابات 270 صوتا.

و أسفرت النتائج النهائية بالدائرة السادسة ومقرها مركز ومدينة منيا القمح، بحسب “العليا للانتخابات”، عن جولة إعادة بين 6 مرشحين وهم : خالد مشهور ( 57290 صوت ) ، محمد صلاح عبد البديع ( 35779 صوت ) ، عبير تقبية ( 24141 صوت ) ، نايف جيرة الله ( 21619 صوت ) ، محمد الطوخي ( 20763 صوت ) ، سعيد درويش ( 15798 صوت ) ، كما بلغت عدد أصوات الدائرة 415080 صوتاً ، وبلغت نسبة الأصوات حوالى 129465 صوتاً ، فيما بلغت الأصوات الباطلة حوالى 8355 ، والأصوات الصحيحة 121110 صوت .

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