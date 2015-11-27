رئيس مدينة سفاجا يقرر منع وجود الطلاب بالزى المدرسى فى الكافتيريات

أصدر اللواء هشام آمنة رئيس مجلس مدينة سفاجا، قرارا بمنع وجود طلاب المدارس داخل الكافتيريات والكافيهات بالمدينة خاصة بالزى المدرسى، مؤكدا أن هناك إجراءات قانونية سوف تتخذ فى حالة عدم تنفيذ القرار.

وأوضح اللواء هشام أن فى الأيام القليلة الماضية ظهر انتشار كبير للطلاب داخل الكافتيريات المختلفة بالمدينة وخاصة الملاصقة لعدد من المدارس.

وأضاف لـ"اليوم السابع" أنه فور مناقشة الأزمة تبين أن الطالب المتأخر عن المدرسة فى الفترة الصباحية، إدارة المدرسة ترفض دخوله، ولعدم معرفة ولى أمره فيقضى اليوم الدراسى داخل الكافتريات والمقاهى.

وتابع أمنة أنه على الفور تم عقد اجتماع مع مسئولى التعليم بالمدينة والتأكيد عليهم ضرورة دخول طلاب المدارس فى حالة تأخرهم ووضعهم جميعا فى مكان واحد واستدعاء ولى الأمر داخل المدرسة لمعرفتهم تأخير أبنائهم عن الدراسة.

كما أكد أنه تم عرض القرار بمنع وجود الطلاب داخل الكافتريات أثناء اليوم الدراسى على اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر والذى وافق على اتخاذه لمنع وجود الطلاب داخل الكافتريات والنهوض بالعملية التعليمية، مضيفا أنه تم التنبيه على جميع الكافتريات ضرورة التبليغ عن الطلبة الذين يتهربون من الدراسة ويقضون يومهم داخل تلك الكافتريات والمقاهى المختلفة.

وأعلن أمنه أنه تم إخطار مسئولى التعليم بالبحر الأحمر، انه فى حالة تكرار تأخر أى طالب عن الدراسة ووجوده داخل المقاهى والكافتيريات أثناء اليوم الدراسى يتم حصر الطلاب من قبل إدارة المدرسة ومناقشتهم للوصول لسبب مشكلتهم وتأخرهم، ومحاولة حلها من قبل الأخصائى الاجتماعى بالمدرسة بمعاونة ادارة المدرسة، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر.



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