السد القطري يعلنها: فيريرا مدربا للفريق

أعلن نادي السد القطري رسميا عن تولي البرتغالي جوزفالدو فيريرا مهمة تدريب الفريق عن أن يتم تقديم مدرب الزمالك السابق في مؤتمر صحفي يوم السبت.

فيريرا رحل عن الزمالك بعد أن رفض العودة لمصر واستكمال مهمته بسبب عدم الحصول على مستحقاته متهما رئيس النادي مرتضى منصور بالتنكيل له.

وخسر نادي السد أمام لخويا 4-2 في الجولة العاشرة من دوري نجوم قطر تحت أنظار فيريرا الذي تابع المباراة من المدرجات. (طالع التفاصيل)

وعقب المباراة أعلن نادي السد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) عن مؤتمرا صحفيا داخل مقر النادي ظهر السبت لتقديم فيريرا كمدير فني جديد للفريق.

ويحتل السد المركز الثالث على سلم ترتيب دوري نجوم قطر برصيد 21 نقطة بفارق 6 نقاط عن الريان المتصدر ونقطتين عن الوصيف الجيش مع مباراة للفريقين وجها لوجه يوم السبت.