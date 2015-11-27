أخبار عاجلة

8 الصبح - الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم صواريخ توماهوك في إستهداف قاعدة جوية بسوريا -
السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة -
بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس -
حوار| هاجر الأولى في اختبارات الحكام: نفسي أحكم دولي.. وأهلاوية حتى النخاع -
محمد حلمي يرد على شيكابالا ويوجه رسالة للاعبي الزمالك: مش أنا -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

إنذار 50 طالبة بكلية الدراسات الإسلامية بدمنهور بضرورة الاحتشام داخل الحرم

Google+ Print
إنذار 50 طالبة بكلية الدراسات الإسلامية بدمنهور بضرورة الاحتشام داخل الحرم إنذار 50 طالبة بكلية الدراسات الإسلامية بدمنهور بضرورة الاحتشام داخل الحرم
شهدت كلية الدراسات الإسلامية بدمنهور التابعة لجامعة الازهر ، حالة من الجدل الشديد بعد قرار الدكتورة مفيدة إبراهيم عميدة الكلية ، إلزام طالبات الكلية بالاحتشام داخل الحرم الجامعى.

وأطلقت إدارة الكلية حملة لتوعية الطالبات بالالتزام بما وصفته بالزى الاسلامى الصحيح تحت عنوان "شكلى هو عنوانى" ، كما تم إنذار أكثر من 50 طالبة لمخالفتهن التعليمات المقررة فى هذا الشأن
>وزادت حالة الجدل بشكل لافت داخل الكلية بعد قيام إحدى الطالبات بتقديم انذار على يد محضر ضد عميدة الكلية تتهمها باضطهادها ومنعها من دخول الكلية على خلفية عدم التزامها بالزى اللائق.

من جانبها قالت الدكتورة مفيدة إبراهيم عميدة كلية الدراسات الاسلامية ـ أن إلزام الطالبات بالزى المناسب داخل الحرم الجامعى لا يعبر عن أى صورة للتشدد أو التطرف بل يعكس الصورة الحقيقية للأزهر الشريف.

وأضافت فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أنه تلاحظ فى الفترة الماضية إرتداء عدد من الطالبات لأزياء غير لائقة خلال المحاضرات وكذلك وضع مساحيق على وجهوهن بشكل صارخ لايليق بالفتيات الأزهريات فكان لابد من وقفة حازمة لمواجهة هذا الخلل.

وأوضحت عميدة الكلية ، أن هناك حملة ممنهجة تمارس ضدها لتشويه صورتها ووصفها بالتشدد
>، لافتة إلى تقديم مذكرة وافية إلى رئيس جامعة الازهر لشرح أبعاد تلك الاتهامات والرد عليها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365