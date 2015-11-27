إنذار 50 طالبة بكلية الدراسات الإسلامية بدمنهور بضرورة الاحتشام داخل الحرم

شهدت كلية الدراسات الإسلامية بدمنهور التابعة لجامعة الازهر ، حالة من الجدل الشديد بعد قرار الدكتورة مفيدة إبراهيم عميدة الكلية ، إلزام طالبات الكلية بالاحتشام داخل الحرم الجامعى.

وأطلقت إدارة الكلية حملة لتوعية الطالبات بالالتزام بما وصفته بالزى الاسلامى الصحيح تحت عنوان "شكلى هو عنوانى" ، كما تم إنذار أكثر من 50 طالبة لمخالفتهن التعليمات المقررة فى هذا الشأن

>وزادت حالة الجدل بشكل لافت داخل الكلية بعد قيام إحدى الطالبات بتقديم انذار على يد محضر ضد عميدة الكلية تتهمها باضطهادها ومنعها من دخول الكلية على خلفية عدم التزامها بالزى اللائق.

من جانبها قالت الدكتورة مفيدة إبراهيم عميدة كلية الدراسات الاسلامية ـ أن إلزام الطالبات بالزى المناسب داخل الحرم الجامعى لا يعبر عن أى صورة للتشدد أو التطرف بل يعكس الصورة الحقيقية للأزهر الشريف.

وأضافت فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أنه تلاحظ فى الفترة الماضية إرتداء عدد من الطالبات لأزياء غير لائقة خلال المحاضرات وكذلك وضع مساحيق على وجهوهن بشكل صارخ لايليق بالفتيات الأزهريات فكان لابد من وقفة حازمة لمواجهة هذا الخلل.

وأوضحت عميدة الكلية ، أن هناك حملة ممنهجة تمارس ضدها لتشويه صورتها ووصفها بالتشدد

>، لافتة إلى تقديم مذكرة وافية إلى رئيس جامعة الازهر لشرح أبعاد تلك الاتهامات والرد عليها.