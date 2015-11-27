بالصور..محافظ البحر الأحمريتفقد أعمال التجميل بالغردقة ومشروع الروضة السكنى

تفقد اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، اليوم الجمعة، عدة مناطق مختلفة بمدينة الغردقة، حيث بدأ جولته بمنطقة الكوثر وشارع الشيراتون القديم، وذلك لمتابعة ما يتم تنفيذه من أعمال بالمدينة السياحية.

ورافق محافظ البحر الأحمر خلال الجولة اللواء مصطفى صدقى، سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، وكذلك السكرتير المساعد، ورئيس المدينة، وحى جنوب.

وخلال الجولة شدد محافظ البحر الأحمر على سرعة الانتهاء من أعمال البنية التحتية والرصف بالشوارع، حتى تظهر الغردقة بالمظهر الجمالى اللائق لكونها أحد أهم المقاصد السياحية العالمية.

كما وجه المحافظ حديثة للواء على شوكت، رئيس مجلس مدينة الغردقة، بمتابعة الأعمال باستمرار لجميع ما يتم تنفيذه من أعمال بالمدينة حتى يتم الانتهاء منها فى أسرع وقت ممكن.

واستكمل محافظ البحر الأحمر جولته بمدينة الغردقة بتفقد مشروع مساكن الروضة بمنطقة الشيخ شحات، وذلك لمتابعة ما تم تنفيذه من أعمال بالمشروع. كما وجه خلال جولته للمشروع بضرورة الانتهاء من تنفيذ هذا المشروع فى الوقت المحدد سلفا، مؤكدًا أن جميع ما يتم تنفيذه من أعمال ومشروعات بالمحافظة يهدف إلى خدمة أهالى البحر الأحمر والتخفيف عن كاهلهم.

يذكر أن هذا المشروع يدخل ضمن خطة تطوير العشوائيات بالمدينة، والتى تهدف إلى إعلان الغردقة خالية من العشوائيات خلال عام 2016.

ومن ناحية أخرى، واستمرارا لحرص اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، على توفير جميع السلع الغذائية واللحوم والأسماك لأبناء البحر الأحمر بأسعار مخفضة، وفر مشروع الثروة السمكية اليوم الجمعة كميات من الأسماك لبيعها للمواطنين بأسعار مخفضة.

وتم توزيع تلك الكميات من كافة أنواع الأسماك بجوار منفذ بيع السلع الغذائية واللحوم المقامة فى شارع النصر بالغردقة، وذلك لتمكين المواطنين من إيجاد ما يحتاجونه من السلع فى منطقة واحدة وتخفيف العبء عن كاهل المواطن.



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