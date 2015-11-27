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للحامل.. 9 تغيرات جلدية تصيبك فترة الحمل بسبب تغير الهرمونات.. اعرفيها

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للحامل.. 9 تغيرات جلدية تصيبك فترة الحمل بسبب تغير الهرمونات.. اعرفيها للحامل.. 9 تغيرات جلدية تصيبك فترة الحمل بسبب تغير الهرمونات.. اعرفيها

الحمل والتغيرات الجسمانية


>تصاب العديد من السيدات بمشاكل جلدية أثناء فترة الحمل، فى هذا السياق، يشير الدكتور شعبان محمد أخصائى الجلدية والتناسلية، إلى أنه من المتعارف عليه أن فترة الحمل تعد من أصعب الفترات التى تمر بها السيدات، بسبب التغيرات الجسمانية والنفسية التى تطرأ على المرأة .

الحمل والتغيرات الجلدية


>واستكمل د. شعبان، أن الجلد يتأثر خلال فترة الحمل حيث تعانى بعض السيدات من اسمرار فى بعض أماكن الجلد أو ظهور تمدد أو دوالى.

لذلك يوضح د. شعبان أهم التغيرات الجلدية التى تصاحب الحمل نتيجة لبعض التغيرات الهرمونية ونشاط بعض الغدد، ومن أهمها:

1-زيادة تصبغ الجلد واسمراره خصوصا فى منطقة الحلمة والمنطقة التناسلية وزيادة نشاط الوحمات.
>2- ظهور بقع بنية وكلف بالوجه.

3- ظهور تعاريج بالبطن وتمدد بالجلد وقد تظهر هذه التعاريج على هيئة خطوط حمراء تتحول فيما بعد لخطوط بيضاء.

4- ظهور دوالى بالساقين وتمدد بالشعيرات الدموية على شكل عنكبوت.

5-زيادة نمو شعر الرأس ثم يتساقط خلال 4 شهور بعد الولادة.

6-حكة شديدة بالجلد خلال الثلاث شهور الأخيرة من الحمل.

7-ظهور زوائد جلدية بالوجه والإبط والثدى.

8-طفح جلدى على شكل فقاقيع يصيب بعض الحوامل.

9-طفح جلدى متعدد الأشكال غير معروف السبب ويصاحب هذا الطفح حكة شديدة خصوصا بالبطن وغالبا يحدث هذا فى الثلاث شهور الأخيرة وفى الحمل الأول.

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