نصائح للحفاظ على "الجينز" عند غسله

لا تخلو خزانتك من سراويل "الجينز"، أو القمصان والسترات المصنوعة من هذا النسيج السميك، إذ يعتبر عملياً ومناسباً للارتداء في النهار والليل.

"سيدتي. نت" يقدّم لقارئاته، في ما يأتي، بعض النصائح للحفاظ على "الجينز"، أثناء غسله:

* يفضّل غسل "الجينز" بالماء البارد، منعا لتغيير لونه.

* لا بدّ من فصل ملابس "الجينز" عن الأخرى، وذلك لتجنب انعكاس لون "الجينز" على الأخيرة، والعكس صحيح.

* يجب تجنب استخدام "الكلور" أو المساحيق، التي تحوي مواد مبيّضة، عند غسل ملابس "الجينز"، كونها قد تتسبب باصفرار الأخيرة.

* يفضّل استخدام كمّ قليل من منعّم الأقمشة، عند غسل ملابس "الجينز".

* يستحسن غسل قطع "الجينز" على الوجه الآخر، للحفاظ عليها لفترة زمنية أطول، مع إضافة ملعقتين من الملح إلى مياه الغسيل عند استعمال الغسالة الكهربائية، وقليل من الخلّ الأبيض أثناء غسله باليد.

* من الأفضل تجنّب غسل سراويل "الجينز" بعد كلّ مرة يتمّ ارتداؤها فيها، تفادياً لاتساعها. لذا، تُمرّر فرشاة الملابس عليها، وينظّف مكان البقع حصراً.