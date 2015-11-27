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وكيل رمضان صبحي يوضح حقيقة ' عرض فينورد لضمه '

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وكيل رمضان صبحي يوضح حقيقة ' عرض فينورد لضمه ' وكيل رمضان صبحي يوضح حقيقة ' عرض فينورد لضمه '

أوضح كارلوس تافاريز ممثل شركة (برستيج سبورتس) وكيل رمضان صبحي جناح الأهلي حقيقة عرض فينورد الهولندي لضم اللاعب الشاب من الفريق الأحمر.

وذكر تقرير عبر موقع (FR12) الذي يهتم بأخبار فريق فينورد أن القصة التي خرجت من بعض المواقع المصرية ونفاها مدير الكرة بالنادي الأهلي.. بها بعض الأمور التي خرجت من الواقع.

وكانت تقارير مصرية ذكرت أن الأهلي وصله عرضا من فينورد يفيد بطلب استعارة رمضان صبحي ستة أشهر مقابل نصف مليون دولار.

وتواصل موقع (FR12) مع وكيل رمضان صبحي الذي قال: "في انتقالات الصيف الماضية كان هناك عرض لرمضان صبحي من فينورد".

وتابع كارلوس تافاريز "لكن يبدو أن النادي غير وجهته لضم اللاعب الشاب جوستافسون. ولم يهتموا بضم رمضان ولا شيء جديد حول ذلك الأمر منذ حينها".

"ومارتن فان خيل (المدير الرياضي في فينورد) دائما ما يقول أن باب الاهتمام باللاعبين الجدد لا يغلق في فترة الانتقالات".

وأشار تافاريز "أعتقد أن هولندا أرض خصبة لرمضان صبحي لتكون خطوة مهمة في مسيرته للانتقال إلى إنجلترا مثلا لاحقا".

وكان الأهلي قد أكد في وقت سابق أن روما طلب شراء رمضان صبحي فيما أراد مسؤولو الأهلي مبلغ ثلاثة ملايين يورو للاستغناء عنه.

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