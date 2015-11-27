أخبار عاجلة

8 الصبح - الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم صواريخ توماهوك في إستهداف قاعدة جوية بسوريا -
السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة -
بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس -
حوار| هاجر الأولى في اختبارات الحكام: نفسي أحكم دولي.. وأهلاوية حتى النخاع -
محمد حلمي يرد على شيكابالا ويوجه رسالة للاعبي الزمالك: مش أنا -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

خبير: موسكو استغلت حادث سقوط “سوخوي” في تحييد أنقرة عن المنطقة

Google+ Print
خبير: موسكو استغلت حادث سقوط “سوخوي” في تحييد أنقرة عن المنطقة خبير: موسكو استغلت حادث سقوط “سوخوي” في تحييد أنقرة عن المنطقة

محمد عبد القادر

قال رئيس وحدة الدراسات التركية بالأهرام المصري، محمد عبد القادر، إن التطورات المتلاحقة بشأن الأزمة الروسية التركية الحالية تأتي في سياق التصعيد المتبادل من الجانبين، إلى جانب الرغبة الروسية بإعادة توجيه الصفعة في وجه تركيا، خاصة وأن حادث إسقاط المقاتلة سوخوي من وجهة نظر موسكو مدبر.

وأوضح عبد القادر في مداخلة هاتفية له على قناة ”الغد العربي”، مساء الجمعة، أن الرئيس بوتين سيقوم بعمليات انتقامية غير مباشرة عن طريق ضرب كافة التنظيمات المحسوبة على تركيا، مثل جيش النصرة والفتح، لافتاً إلى أن الاعتذار التركي لن يغير من الأمر شيء، كون موسكو استغلت الحادث من أجل تحييد أنقرة عن المنطقة وإخراجها من اللعبة السياسية.

وأشار إلى أن العلاقات بين الجانبين لم تكن جيدة على المستوى السياسي يوما، وإنما كانت تحكمها الحاجة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا