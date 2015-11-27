خبير: موسكو استغلت حادث سقوط “سوخوي” في تحييد أنقرة عن المنطقة

قال رئيس وحدة الدراسات التركية بالأهرام المصري، محمد عبد القادر، إن التطورات المتلاحقة بشأن الأزمة الروسية التركية الحالية تأتي في سياق التصعيد المتبادل من الجانبين، إلى جانب الرغبة الروسية بإعادة توجيه الصفعة في وجه تركيا، خاصة وأن حادث إسقاط المقاتلة سوخوي من وجهة نظر موسكو مدبر.

وأوضح عبد القادر في مداخلة هاتفية له على قناة ”الغد العربي”، مساء الجمعة، أن الرئيس بوتين سيقوم بعمليات انتقامية غير مباشرة عن طريق ضرب كافة التنظيمات المحسوبة على تركيا، مثل جيش النصرة والفتح، لافتاً إلى أن الاعتذار التركي لن يغير من الأمر شيء، كون موسكو استغلت الحادث من أجل تحييد أنقرة عن المنطقة وإخراجها من اللعبة السياسية.

وأشار إلى أن العلاقات بين الجانبين لم تكن جيدة على المستوى السياسي يوما، وإنما كانت تحكمها الحاجة.