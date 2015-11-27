الرى بالإسكندرية بعد نفوق الأسماك بالقبارى: توسعة مصرف القلعة ومحطة التنقية الشرقية

قال المهندس سيد شلبى، وكيل وزارة الرى بالاسكندرية، معلقا على أزمة نفوق الأسماك بمنطقة الملاحة بالقبارى غرب الإسكندرية، أن وزارة الرى قامت مؤخرا بتوسعة مصرف القلعة ومحطة التنقية الشرقية من عرض 4 متر إلى 10 متر وذلك فى إطار تنفيذ تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى رفع كفاءة المصارف بعد كارثة غرق الإسكندرية.

ونفى شلبى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن يكون سبب نفوق الأسماك بالملاحة هو مصرف القلعة، موضحاً أن ريشة الجسر التى تم كسرها بسبب ارتفاع منسوب المياه بعد الأمطار تقع فى نطاق مسؤلية هيئة الثروة السمكية.

وأكد أن محطة التنقية الشرقية هى محطة لمعالجة مياة الصرف الصحى وليس مياه الصرف الزراعى، مشيرا إلى أن مصرف القلعة ينقسم إداريا بين وزارة الرى التى تتولى الإشراف على الجزء الغربى وشركة الصرف الصحى تتولى الإشراف فى منطقة داير المطار.

يذكر أن أهالى منطقة القبارى فوجئوا بكميات كبيرة من الأسماك النافقة على سطح المياه مما أصابهم بالذعر.