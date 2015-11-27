أخبار عاجلة

8 الصبح - الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم صواريخ توماهوك في إستهداف قاعدة جوية بسوريا -
السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة -
بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس -
حوار| هاجر الأولى في اختبارات الحكام: نفسي أحكم دولي.. وأهلاوية حتى النخاع -
محمد حلمي يرد على شيكابالا ويوجه رسالة للاعبي الزمالك: مش أنا -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

الرى بالإسكندرية بعد نفوق الأسماك بالقبارى: توسعة مصرف القلعة ومحطة التنقية الشرقية

Google+ Print
الرى بالإسكندرية بعد نفوق الأسماك بالقبارى: توسعة مصرف القلعة ومحطة التنقية الشرقية الرى بالإسكندرية بعد نفوق الأسماك بالقبارى: توسعة مصرف القلعة ومحطة التنقية الشرقية
قال المهندس سيد شلبى، وكيل وزارة الرى بالاسكندرية، معلقا على أزمة نفوق الأسماك بمنطقة الملاحة بالقبارى غرب الإسكندرية، أن وزارة الرى قامت مؤخرا بتوسعة مصرف القلعة ومحطة التنقية الشرقية من عرض 4 متر إلى 10 متر وذلك فى إطار تنفيذ تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى رفع كفاءة المصارف بعد كارثة غرق الإسكندرية.

ونفى شلبى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن يكون سبب نفوق الأسماك بالملاحة هو مصرف القلعة، موضحاً أن ريشة الجسر التى تم كسرها بسبب ارتفاع منسوب المياه بعد الأمطار تقع فى نطاق مسؤلية هيئة الثروة السمكية.

وأكد أن محطة التنقية الشرقية هى محطة لمعالجة مياة الصرف الصحى وليس مياه الصرف الزراعى، مشيرا إلى أن مصرف القلعة ينقسم إداريا بين وزارة الرى التى تتولى الإشراف على الجزء الغربى وشركة الصرف الصحى تتولى الإشراف فى منطقة داير المطار.

يذكر أن أهالى منطقة القبارى فوجئوا بكميات كبيرة من الأسماك النافقة على سطح المياه مما أصابهم بالذعر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365