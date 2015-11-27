30 ديسمبر.. الفصل فى حكم فرض الحراسة على اتحاد ملاك قرية الهدير بمطروح

حجزت محكمة مطروح أمس، الخميس، جلسة 30 ديسمبر المقبل، للحكم فى دعوى فرض الحراسة على اتحاد ملاك قرية الهدير بالكيلو 124 طريق "مطروح - الإسكندرية".

كانت نيابة العلمين بمرسى مطروح استمعت إلى أقوال 19 من المواطنين اتهموا فى البلاغ رقم 17816 عرائض النائب العام لسنة 2015، إحدى شركات الاستثمار العقارى واتحاد ملاك قرية الهدير بالسطو والاستيلاء على أراضى ملكهم.

وطالب المضارون فى البلاغ باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الشركة، وإلزامها بوقف البناء وتسليم الأراضى لأصحابها، وإزالة ما أقامته من إنشاءات بالمخالفة للقانون.

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