نقيب صيادى الإسكندرية: كسر بمحطة تنقية سبب اختلاط الصرف بالملاحة ونفوق أسماك

قال محمد الفار نقيب الصيادين بالإسكندرية، إن نفوق أسماك منطقة الملاحة هو كارثة للثروة السمكية، مطالبا المسؤلين بكل من وزارة الرى و الصرف الصحى و هيئة الثروة السمكية بالتحرك الفورى.

و ذكر الفار لـ"اليوم السابع" أن سبب نفوق الأسماك بمنطقة القبارى، هو كسر فى ريشة الجسر الفاصلة بين مياة الصرف الصحى و مياه الصرف الزراعى بمصرف القلعة، بسبب ارتفاع منسوب المياه أثناء هطول كميات كبيرة من مياة الأمطار، مما تسبب فى كسر الريشة، و اختلطت مياة الصرف بمياه الملاحة فى محطة التنقية الشرقية بحوض 6- الاف.

و اشار إلى أنة بصدد التقدم ببلاغ ضد المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء يشمل الجهات المختصة المتسببة فى الأزمة ، من وزارة الرى و الصرف الصحى و هيئة الثروة سمكية، التى بدورها عليها ان تقوم بعمليات اصلاح سريعة لريشة الجسر و تقويتها.

و كان الأهالى بمنطقة القبارى غرب الإسكندرية و صيادو حوض 6 الاف بالملاحة فوجئوا بنفوق الاسماك بكميات كبيرة تطفو على سطح المياه.