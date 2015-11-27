"النور" بالإسكندرية ينظم صالون ثقافى لأعضائه عن الحقوق والحريات

نظم حزب النور بالإسكندرية، اليوم، صالون ثقافى عن الحقوق والحريات بمقر الحزب بأمانة الإسكندرية بحضور الدكتور طلعت مرزوق مساعد رئيس الحزب للشئون القانونية، وعدد من قيادات الحزب.

وناقش الصالون الثقافى بنود الحريات فى المجتمع وحقوق المواطنين القانونية وكيفية الدفاع عنها وحقوق المرأة، واستمع المحاضرين لتساؤلات الحضور ولتفاعلات من الاتجاهات المختلفة.

يذكر أن حزب النور بالإسكندرية يواجه معركة انتخابية خلال أيام بدائرة الرمل المعاده ويكثف اجتماعاته ولقاءاته مع الناخبين لمناقشة أسباب الخسارة فى الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية والتى حصل فيها على أعلى الأصوات المرشحين المستقلين فقط ولم يحصل مرشحو الحزب على أصوات كبيرة.