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اتحاد المهن الطبية بالاسماعيلية: الطبيب المتوفى قبض عليه من داخل الصيدلية

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اتحاد المهن الطبية بالاسماعيلية: الطبيب المتوفى قبض عليه من داخل الصيدلية اتحاد المهن الطبية بالاسماعيلية: الطبيب المتوفى قبض عليه من داخل الصيدلية
أصدر اتحاد نقابات المهن الطبية بالإسماعيلية بيانا بخصوص واقعة وفاة الطبيب البيطرى "عفيفى حسنى عفيفى" عضو الاتحاد.

وجاء فى البيان أنه اجتمع مجلس اتحاد نقابات المهن الطبيه بالإسماعيليه اليوم الجمعه الموافق 27/11/2015 الساعه الواحده ظهرآ بمقر الاتحاد ، عقب علمه بوفاه المغفور له بأذن الله أثناء القبض عليه، وتواجده بقسم شرطه أول الإسماعيلية، مما أدى إلى وفاته.

بعد الاطلاع علي فيديوهات كاميرات المراقبه الموجوده داخل صيدليه د/ ريم يوسف تبين الآتي: الطبيب "عفيفى حسنى" كان يمارس عمله الرسمي (مؤمن عليه كمساعد صيدلي ) داخل الصيدليه وقت حضور ضابط المباحث " محمد إبراهيم" إلى الصيدليه والقوة المرافقة له، ولم يكن خارج الصيدليه كما ادعى الضابط المذكور.

دخول الضابط محمد إبراهيم إلى الصيدليه لم يكن بإذن أو بصحبة أحد أعضاء التفتيش الصيدلي طبقا للقانون .

قام الضابط محمد إبراهيم بالاعتداء على د عفيفي داخل الصيدليه بالضرب علي وجهه كما هو واضح .

لم يتم تحريز أى مضبوطات أو أدويه من داخل الصيدلية، وتم إغلاق الصيدليه بمعرفه د عفيفى بنفسه قبل انصرافه بصحبه الضابط المذكور، وهو ما وضحته الفيديوهات.

دكتور عفيفي خرج من الصيدليه بكامل صحته وعلى قدميه كما هو واضح بالفيديو المرفق، بصحبة الضابط المذكور والقوة المصاحبة له واقتادوه إلى قسم أول الإسماعيلية.

علمت أسره المرحوم بنقله من القسم متوفيا طبقا لتقرير الإسعاف إلى مستشفى جامعة قناة السويس التخصصى وفشلت جميع محاولات إسعافه.

وبناءً عليه قرر مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية بالإسماعيليه الآتي .

اتخاذ جميع الإجراءات القانونية لضمان حقوق المتوفي د / عفيفي حسني عفيفي .
> اتخاذ جميع الاجراءات القانونيه تجاه اقتحام صيدليه د/ ريم يوسف ومقرها شارع الاهرام المحطه الجديده والذي تم بالمخالفه للقانون .

اتخاذ الاجراءات القانونيه لضمان محاسبه الضابط المعتدى، ومخاطبه وزير العدل و النائب العام واللواء وزير الداخليه والاتحاد العام لنقابات المهن الطبية، وذلك لضمان عدم تكرار مثل هذه الواقعة، واتباع الإجراءات القانونيه التى ينص عليها القانون الذى يجب ان نحترمه جميعا ولا نستثني منه احدا .

مخاطبه رئيس الجمهوريه ورئيس مجلس الوزراء لابلاغهم بالواقعة.

يقوم اتحاد نقابات المهن الطبيه ونقابه الاطباء البيطرين بالاسماعيليه سرادق عزاء للمرحوم بمقر اتحاد المهن الطبيه خلف مجمع محاكم الاسماعيليه بجوار مديريه الشئون الطبيه بوم السبت الموافق 28/11/2015 بعد صلاه المغرب .


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مصر 365

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