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مرشح خاسر بكفر الشيخ يحرر محضرا بوجود أوراق اقتراع ملقاة بالمحافظة

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مرشح خاسر بكفر الشيخ يحرر محضرا بوجود أوراق اقتراع ملقاة بالمحافظة مرشح خاسر بكفر الشيخ يحرر محضرا بوجود أوراق اقتراع ملقاة بالمحافظة
أعلن المرشح الخاسر لملوم على محمد، بمركز الرياض بكفر الشيخ تقدمه بطعن غدا للمحكمة الإدارية بكفر الشيخ بعدما وجدت حملته الانتخابية أوراق اقتراع ملقاة بالحقول الزراعية خلف مقر اللجنة الفرعية رقم 38 بالمحافظة.

وقال السيد حامد، محامى المرشح الانتخابى الخاسر لـ"اليوم السابع" أن الحملة الانتخابية للمرشح وجدت أصول بطاقات اقتراع وليست صور ملقاة فى الحقول الزراعية خلف مقر اللجنة الفرعية رقم 38 الدائرة الانتخابية رقم 6 مركز شرطة الرياض محافظة كفر الشيخ ، وتم العثور عليها بعد إبداء الرأى والتعليم على اسمأ أحد المرشحين.

وأضاف أنه قام بتحرير المحضر رقم 4956 لسنة 2015 إدارى نيابة الرياض، وأيضا تجهيز طعن للتقدم به غدا السبت أمام المحكمة الإدارية بكفر الشيخ .
>اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
>

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