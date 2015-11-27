ارتفاع أعداد القتلى فى اشتباكات عائلتى "أبو فاطمة و"الجواخم " إلى 5 أشخاص

ارتفعت أعداد ضحايا حادث الاشتباكات التى وقعت اليوم الجمعة، بين عائلتي "أبو فاطمة " و" الجواخم"بقرية الصبحة التابعة لمركز القوصية إلى خمسة أشخاص بعد وفاة أحد المصابين.

وكانت الاشتباكات تجددت اليوم، بسبب خلاف مالى كان بين العائلتين منذ 5 شهور، نتج عنه قيام عائلة " أبو فاطمة " بقتل شخصين من عائلة " الجواخم " وأخذا بالثأر قامت عائلة الجواخم بإطلاق النار على أفراد من عائلة "أبو فاطمة " نتج عنها مصرع 4 أشخاص ،وإصابة 3 آخرين.

وانتقلت قوات مديرية أمن أسيوط مدعومة بمجموعات قتالية ومدرعات الشرطة الى القرية وفرضت سيطرتها على مداخل ومخارج القرية ومنازل العائلتين ، وقامت بملاحقة المشتبه تورطهم فى الحادث وتمكنت من وقف إطلاق النار.

وقال مصدر أمنى لـ " اليوم السابع " ، لولا تدخل قوات الأمن ومدرعات الشرطة التى فصلت بين الجانبين لتفاقمت الأمور وراح عدد كبير من الضحايا ، مضيفا :أن قوات الأمن سيستمر تواجدها بالقرية لحين استقرار الامور ، وأنه جار ضبط مرتكبى الواقعة والسلاح المستخدم.