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بالصور..البرد والغربة يحاصران المهاجرين العرب على حدود اليونان

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بالصور..البرد والغربة يحاصران المهاجرين العرب على حدود اليونان بالصور..البرد والغربة يحاصران المهاجرين العرب على حدود اليونان

>يواجه اللاجئون العرب ظروف طقس سيئة على الحدود اليونانية بعد أن أغلقت مقدونيا الطريق أمام مواطنى الدول التى لا تخولهم الحصول سريعا على إقامة اللاجئين فى دول الاتحاد الأوروبي.

اليوم السابع -11 -2015

فقد حاصر البرد والمطر المهاجرين بعد نجاحهم فى عبور بحر ايجه انتظار لسماح الدول الاوروبية لاستقبالهم كلاجئين بعد تنامى مشاعر الكراهية والتشكيك تجاهم من الشعوب الاوروبية فى اعقاب هجمات باريس

اليوم السابع -11 -2015

وتشهد اليونان طفرة فى أعداد المهاجرين الذين يعبرون إلى جزرها بالقرب من سواحل تركيا، على الرغم من الصعوبات المتزايدة فى عبور دول البلقان للوصول إلى وسط وشمال أوروبا.

اليوم السابع -11 -2015

وقالت المنظمة الدولية للهجرة اليوم الجمعة إن عدد الأشخاص الذين يعبرون يوميا زاد على خمسة آلاف شخص الأربعاء بعد تراجع إلى 155 شخصا فقط الأحد. يأتى الارتفاع بالرغم من الاحتجاجات المستمرة على الحدود اليونانية- المقدونية. فقد علق مئات المهاجرين

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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