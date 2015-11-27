بالصور..البرد والغربة يحاصران المهاجرين العرب على حدود اليونان

>يواجه اللاجئون العرب ظروف طقس سيئة على الحدود اليونانية بعد أن أغلقت مقدونيا الطريق أمام مواطنى الدول التى لا تخولهم الحصول سريعا على إقامة اللاجئين فى دول الاتحاد الأوروبي.

فقد حاصر البرد والمطر المهاجرين بعد نجاحهم فى عبور بحر ايجه انتظار لسماح الدول الاوروبية لاستقبالهم كلاجئين بعد تنامى مشاعر الكراهية والتشكيك تجاهم من الشعوب الاوروبية فى اعقاب هجمات باريس

وتشهد اليونان طفرة فى أعداد المهاجرين الذين يعبرون إلى جزرها بالقرب من سواحل تركيا، على الرغم من الصعوبات المتزايدة فى عبور دول البلقان للوصول إلى وسط وشمال أوروبا.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة اليوم الجمعة إن عدد الأشخاص الذين يعبرون يوميا زاد على خمسة آلاف شخص الأربعاء بعد تراجع إلى 155 شخصا فقط الأحد. يأتى الارتفاع بالرغم من الاحتجاجات المستمرة على الحدود اليونانية- المقدونية. فقد علق مئات المهاجرين



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