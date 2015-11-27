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بالفيديو..مرتبة السرير تحوى حشرات تسبب الحساسية

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بالفيديو..مرتبة السرير تحوى حشرات تسبب الحساسية بالفيديو..مرتبة السرير تحوى حشرات تسبب الحساسية
مرتبة السرير من الأشياء التى تعد أكثر ضررا على صحة الإنسان، وتتسبب فى الإصابة بالعديد من الأمراض، التى منها حساسية الصدر وغيرها من الأمراض.

ووفقا لتقرير على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فقد كشف الفيديو صدمة بوجود الملايين من الأتربة والحشرات تحت الميكروسكوب، ويظهر به أن بعض الحشرات تسير على رأس شخص وتحيط بها البراز الأصفر الخاصة بها، وأظهر الفيديو أن الفراش يصبح أرضا خصبة لحشرة البق.

وحسب ما جاء فى التقرير أن مرتبة السرير بها حشرات طولها حوالى ربع ملى متر، ومن المعروف أنها تتسبب فى إصابة بعض الأشخاص بالحساسية، وتعيش هذه الحشرات على الجلد البشرى وتتكاثر فى الأماكن الرطبة، كما أنها تتواجد أيضا فى الوسائد والسجاد والمفروشات الناعمة التى تجمع خلايا الجلد البشرى وتشجع على تراكم الغبار.

وقالت الدكتورة Dr Lisa Ackerley خبير النظافة المنزلية، من الممكن أن يعانى بعض الأشخاص من الأعراض المرضية من السرير دون قصد، نتيجة للغبار وحشرة البق، لأن السرير من البيئات الرطبة الدافئة لتكاثر ملايين من الحشرات يوميا، كما أن الأماكن الأكثر عزلة والتى بها نوافذ مغلقة تظل رطبة، قد تتراكم بالمفروشات الأتربة والحشرات.

وتشير التقديرات إلى أن تراكم الأتربة فى مرتبة السرير تكون عاملا فى إصابة 80% من الأشخاص بالربو، ويمكن أن تتسبب فى حدوث التهابات الأنف وجفاف العين وتؤثر على النوم.

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مصر 365

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