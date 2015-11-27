خبير اقتصادي: روسيا تسعى للدخول في شراكة إقتصادية مع مصر بعد تجميد علاقاتها بـ تركيا

قال فخري الفقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن تجميد روسيا مشروعات استثمارية مع تركيا على خلفية إسقاط الطائرة الروسية على الحدود التركية، معتبراً أن مصر هى البديل الاستراتيجي لـ “الدب الروسي”.

وأوضح الفقي، خلال لقائه ببرنامج “السوق”، المذاع على قناة “الغد” العربي، الإخبارية، اليوم الجمعة، أن روسيا ستبحث عن بديل لتركيا في مصر، خاصة أن العلاقات بين مصر وروسيا تتطور في كل المجالات، وآخرها مشروع محطة الضبعة لإنتاج الطاقة النووية.

وأوضح فخري قائلاً: ” روسيا تسعى لشراكة اقتصادية واستراتيجية مع مصر بعد تجميد علاقاتها مع تركيا.”