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العثور على سيارة ملاكى مسروقة فى السيدة زينب

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العثور على سيارة ملاكى مسروقة فى السيدة زينب العثور على سيارة ملاكى مسروقة فى السيدة زينب
عثرت قوات قسم شرطة السيدة زينب، على سيارة مسروقة منذ 19 أكتوبر، تحمل رقم 651 "س ف ص" ماركة فيات، وذلك بجوار سور محطة المترو بالسيدة زينب.

يشار الى أن المواطن مصطفى عبد الفتاح، محاسب، حرر محضراَ بقسم شرطة حلوان يتهم فيه مجهولين بسرقة سيارته بمنطقة حلوان.

وذكر المحضر أن الشاكى "ركن" سيارته أمام دار رسالة بجوار الحديقة اليابانية بحلوان لشراء بعض المستلزمات، وعقب عودته فوجئ بأشخاص مجهولون يستقلون السيارة ويفرون هاربين.

وتمكنت قوة من قسم شرطة السيدة زينب بقيادة ناجى ربيع، رئيس المباحث، وأحمد الجمال، معاون القسم، وبرقتهما كل من أحمد عرفان، ومحمد فتحى عوض، أمينى الشرطة، من القبض على بعض الأشخاص أثناء قيامهم بسرقة بطاريات السيارات، وبعد التحقيق معهم ارشادوهم على أماكن السيارات المسروق منها البطاريات حيث كان من ضمنهم السيارة المسروقة سالفة البيان.

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مصر 365