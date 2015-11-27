إصابة 11 فلسطينيا برصاص الجيش الاسرائيلى فى مواجهات بغزة

أصيب احد عشر فلسطينيا بالرصاص الحى الذى اطلقه الجيش الاسرائيلى وعشرات اخرون بالغاز المسيل للدموع فى مواجهات اندلعت بعد ظهر الجمعة فى مناطق حدودية بين قطاع غزة واسرائيل، على ما اعلن الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية.

وقال الطبيب اشرف القدرة المتحدث باسم الوزارة لوكالة فرانس برس ان "احد عشر مواطنا اصيبوا برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلى الحى فى المواجهات فى قطاع غزة احدهم فى حالة خطرة جدا".

وقال ان من بين هؤلاء المصابين 5 شبان اصيبوا فى المواجهات قرب نحال عوز شرق الشجاعية و3 اصيبوا فى المواجهات قرب معبر بيت حانون (ايريز) فى شمال القطاع و2 اخرين فى المواجهات شرق مخيم البريج فى وسط القطاع وواحد فى شرق خان يونس فى جنوب القطاع، واشار الى ان اكثر من ثلاثين اخرين اصيبوا ب"الاختناق والاغماء نتيجة لقنابل الغاز المسيل للدموع" التى اطلقها الجيش.