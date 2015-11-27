الجيش يوقف الإرهابى السورى على أحمد لقيس أثناء محاولته مغادرة لبنان

>أوقفت مديرية المخابرات فى الجيش اللبنانى الإرهابى السورى على أحمد لقيس أثناء محاولته مغادرة لبنان، وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبنانى اليوم الجمعة أن مديرية المخابرات فى الجيش أوقفت "الإرهابى الخطر، السورى على أحمد لقيس الملقب بأبو عائشة لانتمائه إلى أحد التنظيمات الإرهابية، وذلك أثناء محاولته مغادرة لبنان، مستخدما جواز سفر مزور".

وتابع البيان أن التحقيقات مع الموقوف بينت " أنه بايع جبهة النصرة وتدرب على تصنيع العبوات الناسفة وأتقن تحضيرها، واستعمل عددا منها، وتربطه علاقة وثيقة بالمدعو أبو مالك التلي، حيث أقام مع مجموعته فى جرود عرسال".

وأضاف البيان " كما اعترف الموقوف بأنه أقدم على قتل الجندى الشهيد محمد حمية الذى خطف إثر معركة عرسال عام 2014 . وقد أدلى الموقوف بمعلومات عن عدد من الأشخاص المتورطين فى ملف العسكريين المخطوفين، وتستمر التحقيقات معه لكشف معلومات أخرى".