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الهلال الأحمر الفلسطينى: 202 مصاب فى المواجهات مع قوات الاحتلال فى الضفة والقدس

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الهلال الأحمر الفلسطينى: 202 مصاب فى المواجهات مع قوات الاحتلال فى الضفة والقدس الهلال الأحمر الفلسطينى: 202 مصاب فى المواجهات مع قوات الاحتلال فى الضفة والقدس
قال الهلال الأحمر الفلسطينى، اليوم الجمعة، إن 202 مواطن أصيبوا خلال المواجهات المندلعة فى العديد من نقاط التماس فى الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وأوضح الهلال فى بيان أصدره اليوم أن من بين الإصابات 12 إصابة بالرصاص الحى، و25 بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط، و164 حالة اختناق.

وكان مواطنين قد أصيبا، بعد ظهر اليوم الجمعة، بعيارات نارية في الأطراف السفلية خلال قمع الاحتلال مسيرة سلمية خرجت ضد الاستيطان في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية.

كما اندلعت مواجهات مع الاحتلال فى حى النقار غرب مدينة قلقيلية، استخدم خلاله الاحتلال العيارات المعدنية وقنابل الغاز ما أدى إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق.

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