"مهندسين الإسكندرية" تفتح معرض المنتجات الغذائية بأسعار مخفضة

افتتحت نقابة المهندسين بالإسكندرية، اليوم، معرضاً للمنتجات الغذائية والسلع بأسعار مخفضة بالتعاون مع شركة المجمعات الاستهلاكية بالمحافظة لجميع الأعضاء وذلك بنادى المهندسين بسابا باشا.

وقالت سمر شلبى، نقيب المهندسين بالإسكندرية، فى بيان اليوم، أن الحملة تهدف إلى توفير العديد من السلع الغذائية الهامة ،كما تم توفير خدمة صرف المواد التموينية لأعضاء النادى من خلال الحملة ، وذلك فى إطار حرص النقابة على العمل دائما على رفع العديد من الأعباء عن كاهل المهندسين.

وأضافت أن النقابة تقيم حملة صحية، اليوم، لقياس الضغط ونسبة السكر فى الدم والعديد من الفحوصات الطبية الميدانية لجميع المهندسين وأسرهم، وتوفير خدمة طبية مميزة لهم داخل ناديهم كأحد الخدمات التى تقدمها النقابة لهم.



>