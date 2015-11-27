"صرف الإسكندرية".. ارتفاع منسوب المياه بالمصارف الزراعية سبب نفوق الأسماك

قال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، لـ"اليوم السابع" تعليقا على ظاهرة نفوق الأسماك بمنطقة الملاحة بالقبارى غرب الإسكندرية، إن ارتفاع منسوب مياه مصارف الرى بسبب مياه الأمطار أدى إلى اختلاطها بمياه الملاحة وتسبب فى نفوق الأسماك، مشيرا إلى أن المجرى الطبيعى لمياة الصرف الصحى هو الصرف على مصرف القلعة غرب الإسكندرية ولكن نظرا لارتفاع منسوب المياة به لم يتمكن الصرف من استيعاب الكميات المعتادة، مما تسبب فى الأزمة.

وأشار نافع فى تصريحاته اليوم، الجمعة، إلى أن مصرف القلعة يتبع إداريا وزارة الرى باعتباره مصرف زراعى، وليس مصرف يتبع شبكة الصرف الصحى بالإسكندرية.

وكان أهالى منطقة القبارى بالإسكندرية قد فوجئوا بكميات كبيرة من الأسماك النافقة تطفو على سطح مياه الملاحة غرب الإسكندرية، وطالبوا بتدخل المسئولين، بعد أن أصابهم الذعر بسبب الكارثة، خاصة أن أسماك البلطى من أهم مصادر الثروة السمكية التى يعتمد عليها المواطن البسيط.

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