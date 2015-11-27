بالصور.. ننشر تفاصيل زيارة رئيس الوزراء المفاجئة لمحافظة الإسماعيلية

قام المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء بزيارة مفاجئة صباح اليوم لمحافظة الإسماعيلية، وذلك لمتابعة آخر التطورات فى سحارة سرابيوم، أسفل قناتى السويس، وقرية الأمل ومدينة الإسماعيلية الجديدة شرق قناة السويس.

وقال المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء خلال زيارته للإسماعيلية، إنه سيتم الانتهاء من سحارة سرابيوم أسفل قناتى السويس مطلع العام القادم، وستكون جاهزة للعمل بكامل طاقتها فى نقل مياه الرى الصالحة لزراعة قرابة 100 ألف فدان.

> جاء ذلك خلال تفقده أحد الأحياء المقامة فى مدينة الإسماعيلية شرق قناة السويس، وأثنى على القائمين على إنشاء مدينة الإسماعيلية الجديدة. وأدى رئيس الوزراء - يرافقه اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية - صلاة الجمعة بمسجد قرية الأمل، وعقب الصلاة تفقد منازل قرية الأمل والمشروعات المقامة بها، تمهيدًا لتسليمها إلى مستحقيها من أبناء المحافظة.

>يذكر أن مشروع قرية الأمل الجديدة يهدف لتسليم قطع الأراضى والمنازل المخصصة بها لشباب الخريجين وصغار المزارعين الفائزين بالقرعة العلنية بالقنطرة شرق، والتى تعتبر باكورة المشروع القومى الكبير لاستصلاح المليون ونصف المليون فدان الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى.

>وغادر رئيس الوزراء ومرافقوه الإسماعيلية، متجهًا إلى شرق التفريعة شرق بورسعيد، للاطمئنان على سير العمل بقناة بورسعيد الجديدة.

ومن جانبه، قال اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، إن أعمال مشروع سحارة سرابيوم الجديدة لعبور مياه الرى أسفل قناة السويس الجديدة لرى الأراضى الزراعية بشرق القناة، وصلت نسبة التنفيذ بها إلى ما يزيد عن 95% حتى الآن، ويجرى حاليًا تنفيذ أعمال التشطيبات النهائية لها، وتقوم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذها بطول 420 مترًا، لنقل مياه نهر النيل أسفل قناة السويس الجديدة، بتكلفة مالية قدرها 182 مليون جنيه.

>وأشار المحافظ فى تصريحات صحفية، إلى أنه يجرى حاليًا الضخ الأفقى لمواسير السحارة أسفل قناة السويس الجديدة، موضحا أن المشروع يساهم فى إحياء المناطق شرق قناة السويس، ويربط محورى التنمية بين سيناء والدلتا ووادى النيل.

وأكد أن السنوات القليلة المقبلة، سوف تشهد إحياء مشروع ترعة السلام بسيناء لتوفير فرص العمل لأبناء سيناء والمحافظات المجاورة.

وأضاف "يس طاهر" أن مشروع السحارة العملاقة يعد أكبر مشروع مائى أسفل قناة السويس الجديدة، وهو امتداد لسحارة سرابيوم القديمة، ويهدف إلى توفير مياه الرى من ترعة سيناء وتأمين وصولها من أسفل القناة الجديدة لأهالى المزارعين فى منطقة شرق السويس والبحيرات والإسماعيلية الجديدة لرى نحو 100 ألف فدان من أراضيهم الزراعية.



>