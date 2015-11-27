أخبار عاجلة

8 الصبح - الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم صواريخ توماهوك في إستهداف قاعدة جوية بسوريا -
السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة -
بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس -
حوار| هاجر الأولى في اختبارات الحكام: نفسي أحكم دولي.. وأهلاوية حتى النخاع -
محمد حلمي يرد على شيكابالا ويوجه رسالة للاعبي الزمالك: مش أنا -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط مصنع حلويات غير مرخص بأوسيم

Google+ Print
ضبط مصنع حلويات غير مرخص بأوسيم ضبط مصنع حلويات غير مرخص بأوسيم
ألقت مباحث والتجارة الداخلية بالجيزة، اليوم، الجمعة، القبض على صاحب مصنع حلويات بأوسيم، بدون تراخيص وبحوزته 500 كليو حلويات غير صالحة للاستخدام الآدمى وحرر محضر بالواقعة.

تلقت شرطة التموين والتجارة الداخلية معلومات تفيد بقيام صاحب مصنع حلويات، وبتصنيع كميات من الحلوى بدون أى فواتير أو بيانات مسجلة عليها تفيد بصلاحية تلك المنتجات.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة انتقلت قوة أمنية إلى المصنع وتم مداهمته وألقى القبض على مالكه وبحوزته 500 كليو قطع حلويات غير صالحة ولا توجد بها أى بيانات.

وبناء على التقرير المعد عن المصنع تبين قيامه بإعادة تصنيع الحلوى بإضافات ومواد وخامات مجهولة المصدر، مما تسبب فى أضرار للمواطنين، وتم اتخاذ اللازم بتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
مساء dmc - وزير التموين : سنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه زيادة الأسعار

مساء dmc - وزير التموين : سنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه زيادة الأسعار

وزير التموين في تصريح جديد وأخير .. الملايين من البطاقات التموينية سيتم حذفها إذا لم يقم أصحابها بالآتي

وزير التموين في تصريح جديد وأخير .. الملايين من البطاقات التموينية سيتم حذفها إذا لم يقم أصحابها بالآتي

القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع

القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع

بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد

بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد