ضبط مصنع حلويات غير مرخص بأوسيم

ألقت مباحث التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، اليوم، الجمعة، القبض على صاحب مصنع حلويات بأوسيم، بدون تراخيص وبحوزته 500 كليو حلويات غير صالحة للاستخدام الآدمى وحرر محضر بالواقعة.

تلقت شرطة التموين والتجارة الداخلية معلومات تفيد بقيام صاحب مصنع حلويات، وبتصنيع كميات من الحلوى بدون أى فواتير أو بيانات مسجلة عليها تفيد بصلاحية تلك المنتجات.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة انتقلت قوة أمنية إلى المصنع وتم مداهمته وألقى القبض على مالكه وبحوزته 500 كليو قطع حلويات غير صالحة ولا توجد بها أى بيانات.

وبناء على التقرير المعد عن المصنع تبين قيامه بإعادة تصنيع الحلوى بإضافات ومواد وخامات مجهولة المصدر، مما تسبب فى أضرار للمواطنين، وتم اتخاذ اللازم بتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.