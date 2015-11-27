مصطفى فتحي يوجه رسالة قوية: لن تجعل أحد يكرهني وسأقاضيك.. أنا ابن الزمالك

وجه مصطفى فتحي لاعب نادي الزمالك رسالة قوية إلى "من أدعى إنه سيهرب من نادي الزمالك" مؤكدا إنه سيتقاضاه قانونيا.

مصطفى فتحي يستعد للمشاركة مع منتخب مصر الأوليمبي في رحلة البطولة الإفريقية المؤهلة إلى أولمبياد ريو دي جانيرو البرازيل 2016.

وقبل المواجهة الأولى بين مصر والجزائر في افتتاح البطولة يوم الأحد، خرجت العديد من التقارير لتشير لـ"خطة مصطفى فتحي في الهروب من الزمالك والاحتراف الخارجي".

ورد لاعب الزمالك على تلك الأقاويل في رسالة قوية نشرها على صفحته الرسمية على (انستجرام) موجها حديثه إلى شخص بعينه لم يُذكر أسمه متهما إياه بأنه سبب تلك القصة.

وكتب مصطفى فتحي موجها حديثه إلى "الصحفي": "كلمة واحدة فقط. أنا نادي الزمالك اللي علمني وكل الفضل بعد الله للنادي وجمهوره. مش هتعرف تخلي حد يكرهني".

وأكمل "أي حديث عن الاحتراف سيتم من خلال النادي. غير كده أنا مستمر وعلى كلامي".

وبخصوص حقيقة "الهروب من الزمالك" قال مصطفى فتحي: "ما تتحدث عنه وتريد الشهرة به. أنا ابن النادي".

وأتم "حتى لا يتجرأ ويتحدث أي شخص عن الزمالك أو أي لاعب. سأرفع عليك قضية".