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مساعد وزير العدل لـاليوم السابع:طلبت الإشراف على الانتخابات بسيناء لصد الإرهاب

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مساعد وزير العدل لـاليوم السابع:طلبت الإشراف على الانتخابات بسيناء لصد الإرهاب مساعد وزير العدل لـاليوم السابع:طلبت الإشراف على الانتخابات بسيناء لصد الإرهاب
أكد مساعد وزير العدل المستشار أحمد نادر أنه تقدم بطلب رسمى للإشراف على لجنة فرعية بانتخابات الإعادة للمرحلة الثانية بمجلس النواب ، وأضاف فى تصريحات لـ اليوم السابع اليوم ، أن القرار اتخذه منفردا بتأثير الوازع الوطنى والتأكيد على محاربة الإرهاب والتزاما بالواجب الوطنى

وأشار مساعد وزير العدل إلى أن طلبه كان محدداً بالإشراف على لجنة فرعية وليس عامة برغم منصبة وسنه الذى لا يتناسب مع الإشراف على لجنة فرعية.

وأوضح أنه تقدم بالطلب ليظهر أن المصريين كلهم على قلب رجل واحد وأن القضاة هم جزء مهم وعزيز من الشعب المصرى ولا ينفصل عنهم أبدا.

و قال مساعد وزير العدل أن الأندية القضائية لن تتخلى عن أسر الشهداء ، بل سيصل الاهتمام بهم إلى درجة متابعته أبنائهم فى المدارس ،توفير ذلك وكل احتياجاتهم ،تقديراً لشهداء .

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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مصر 365

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