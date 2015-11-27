بالصور.. سامى عنان يصل "الباجور" لدعم المرشح عادل الصعيدى فى جولة الإعادة

استمرارًا لتفاعل قراء "اليوم السابع"، مع الخدمة التى أطلقها الموقع تحت عنوان "صحافة المواطن"، للمساهمة فى تحرير المواد الصحفية، وتوثيقها أرسل القارئ أيمن طه صبيحة صوراً للفريق سامى عنان أثناء تواجده بمؤتمر لدعم المرشح عادل الصعيدى فى جولة الإعادة بالانتخابات البرلمانية فى الباجور بالمنوفية.

شاركونا فى تحرير المواد الصحفية المنشورة على الموقع بإرسال الصور والفيديوهات والأخبار الموثقة لنشرها بالموقع والجريدة المطبوعة ، ليتم نشر الأخبار المصورة والفيديوهات باسم القراء، وذلك عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com، أو عبر رسائل فيس بوك، على أن يتم نشر الأخبار المصورة والفيديوهات باسم القراء.



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