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بالصور.. سامى عنان يصل "الباجور" لدعم المرشح عادل الصعيدى فى جولة الإعادة

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بالصور.. سامى عنان يصل "الباجور" لدعم المرشح عادل الصعيدى فى جولة الإعادة بالصور.. سامى عنان يصل "الباجور" لدعم المرشح عادل الصعيدى فى جولة الإعادة
استمرارًا لتفاعل قراء "اليوم السابع"، مع الخدمة التى أطلقها الموقع تحت عنوان "صحافة المواطن"، للمساهمة فى تحرير المواد الصحفية، وتوثيقها أرسل القارئ أيمن طه صبيحة صوراً للفريق سامى عنان أثناء تواجده بمؤتمر لدعم المرشح عادل الصعيدى فى جولة الإعادة بالانتخابات البرلمانية فى الباجور بالمنوفية.

اليوم السابع -11 -2015

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اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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