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قريبا فى مصر.. طرح علاج مناعى جديد باستجابة عالية لمرضى أورام الرئة والجلد

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قريبا فى مصر.. طرح علاج مناعى جديد باستجابة عالية لمرضى أورام الرئة والجلد قريبا فى مصر.. طرح علاج مناعى جديد باستجابة عالية لمرضى أورام الرئة والجلد
أكد الدكتور عمرو صقر أستاذ علاج الأورام بطب قصر العينى، أن هناك دواءً مناعيًا جديدًا، ظهر مؤخرًا بالولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، ومن المتوقع طرحة يناير المقبل، حيث ظهر حديثًا وتمت الموافقة عليه من هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية FDA واسمه دواء كيترودا "KEYTRUDA" والذى أثبت فعاليته فى أورام الرئة والجلد.

وقال أستاذ علاج الأورام بطب قصر العينى: يعتمد دور العلاج المناعى على تنشيط جهاز المناعة الذاتي، فى الجسم لمعرفة الخلايا السرطانية ، ومقاومتها بدلا من الاعتماد على العلاج الكيميائي، ومضاعفاته مما يقوى الجهاز المناعى للمريض، دون التعرض لأى آثار جانبية مثل آثار العلاج الكيماوى، موضحا أن الأدوية المناعية عبارة عن حقن يتم تناولها المريض كل 3 أسابيع بدون التعرض لسقوط الشعر، أو حدوث مشاكل بالجهاز الهضمى مثل القيء والإسهال كما يعطيه مناعة لمقاومة مرض السرطان.

وأشار إلى أن نسب الاستجابة فى أورام الرئة وصلت إلى 47 % عند تناول حقن المناعة، واستمرت فترة الاستجابة، لمدة تزيد عن 12 شهر مما يمثل أمل جديد لأورام الرئة فى العالم بالكامل، مشيرا إلى أنها تعمل على تنشيط جهاز المناعة الذاتى لمعرفة الخلايا السرطانية وتعقبها وقتلها.

وقال: إن هذه الأدوية المناعية هى بشرى لمرضى السرطان، حيث تجنب المريض تناول العلاج الكيماوى بمضاعفاته ، مؤكدا أنة جارى حاليا إجراء مفاوضات لتخفيض هذه الأدوية الجديدة لكى يتمكن المريض المصرى ، من تلقى العلاج حيث أنه يتم وصف هذا العلاج حاليا فى مصر، مؤكدا أنة يتم تناوله كل 3 أسابيع لمدة 6 مرات تقريبا، أى لمدة 4 شهور تقريبا، ويفيد هذا النوع من العلاج مرضى سرطان الرئة والجلد.
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مصر 365

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