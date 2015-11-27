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وزير الداخلية يزور مصابى حادث العريش ويؤكد: تضحياتهم دافعا لاستكمال العطاء

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وزير الداخلية يزور مصابى حادث العريش ويؤكد: تضحياتهم دافعا لاستكمال العطاء وزير الداخلية يزور مصابى حادث العريش ويؤكد: تضحياتهم دافعا لاستكمال العطاء
زار اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية المصابين من رجال الشرطة والقضاء الذين يتلقون العلاج بالمركز الطبى العالمى بعد إصابتهم فى حادث فندق مدينة العريش، حيث إطمأن على حالتهم الصحية، وأوجه الرعاية الطبية التى تقدم لهم.

وأشاد وزير الداخلية بما لمسه من عزيمة وإصرار وروح معنوية عالية لدى المصابين، متمنياً لهم الشفاء العاجل والعودة لاستكمال رسالتهم السامية فى خدمة الوطن.

وأعرب الوزير عن اعتزازة بعطاء وتضحيات رجال الشرطة والقوات المسلحة وتقديره لدورهم الوطنى فى مواجهة الإرهاب، موضحاً أن تضحياتهم تُعد دافعاً لاستكمال مسيرة العطاء وتحقيق رسالة الأمن، ورمزاً لتضحيات أبناء الشعب المصرى العظيم وسيظلوا دوماً درعاً قوياً لحماية الوطن.
>اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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