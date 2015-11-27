أخبار عاجلة

السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة -
بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس -
حوار| هاجر الأولى في اختبارات الحكام: نفسي أحكم دولي.. وأهلاوية حتى النخاع -
محمد حلمي يرد على شيكابالا ويوجه رسالة للاعبي الزمالك: مش أنا -
مسؤول روسي: سنطلب جلسة بمجلس الأمن إثر الضربة الأمريكية على سوريا -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات -
سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالصور..نفوق أسماك بكميات كبيرة بمنطقة القبارى بسبب اختلاط المياه بالصرف

Google+ Print
فوجئ أهالى وصيادو الملاحة بمنطقة القبارى بالإسكندرية بنفوق الأسماك بكميات كبيرة وطفوها فوق سطح المياه، وهو ما أصاب الصيادين والأهالى بالذعر الشديد خاصة أن الصيد هو مصدر رزقهم الوحيد.

من جانبه، قال عبد العزيز الشناوى، عضو الحملة الشعبية لتنمية منطقة القبارى ومينا البصل بالإسكندرية، لـ"اليوم السابع"، إن سبب نفوق الأسماك بهذا الشكل المفزع هو اختلاط مياه الملاحة بمياه مصرف القلعة للصرف الصحى، مشيرًا إلى أن المنطقة تشتهر بصيد أسماك البلطى حيث يعتبر مصدرًا رئيسيًا للثروة السمكية خاصة للفقراء نظرًا لانخفاض سعره واصفًا الأمر بالكارثى ومطالبًا بتدخل المسئولين لمعالجة الأمر سريعًا.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365