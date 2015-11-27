بالصور..نفوق أسماك بكميات كبيرة بمنطقة القبارى بسبب اختلاط المياه بالصرف

فوجئ أهالى وصيادو الملاحة بمنطقة القبارى بالإسكندرية بنفوق الأسماك بكميات كبيرة وطفوها فوق سطح المياه، وهو ما أصاب الصيادين والأهالى بالذعر الشديد خاصة أن الصيد هو مصدر رزقهم الوحيد.

من جانبه، قال عبد العزيز الشناوى، عضو الحملة الشعبية لتنمية منطقة القبارى ومينا البصل بالإسكندرية، لـ"اليوم السابع"، إن سبب نفوق الأسماك بهذا الشكل المفزع هو اختلاط مياه الملاحة بمياه مصرف القلعة للصرف الصحى، مشيرًا إلى أن المنطقة تشتهر بصيد أسماك البلطى حيث يعتبر مصدرًا رئيسيًا للثروة السمكية خاصة للفقراء نظرًا لانخفاض سعره واصفًا الأمر بالكارثى ومطالبًا بتدخل المسئولين لمعالجة الأمر سريعًا.



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