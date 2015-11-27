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مرشح بالشرقية يطعن على نتيجة الانتخابات وعدم تأهله لدورة للإعادة

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مرشح بالشرقية يطعن على نتيجة الانتخابات وعدم تأهله لدورة للإعادة مرشح بالشرقية يطعن على نتيجة الانتخابات وعدم تأهله لدورة للإعادة
تنظر محكمة القضاء الإدارى بالزقازيق، طعنا انتخابيا مقدما من مرشح دائرة أبوحماد "إبراهيم الوروارى" رقم 97 لسنة 2015، والذى يطالب فيه بإعادة حساب تجميع الأصوات طبقا لكشف "12 ن"، الكشف الرسمى الخاص باللجنة العليا للانتخابات.

وذكر الطاعن والذى حصل على المركز الخامس ولم يؤهل لدورة العادة، أنه طبقا لتجميع الكشوف يكون حاصلا على أكثر 18 ألف صوت، بما يجعله فى المركز الثانى، لحصول الثالث 17 ألفا و800 صوت والرابع 16 ألفا و450 صوتا، فى حين حصل هو على 16 ألفا و150 صوتا بفارق 300 صوت عن المؤهل للإعادة.

وأرفق المرشح فى عريضة الدعوة عددا من محاضر اللجان التى تؤكد حصوله على أصوات أعلى من المعلن.
>اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
>

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