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مرشح الإعادة فى ديرب نجم يكثف جولاته و يلتقى الخاسرين للتحالف معهم

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مرشح الإعادة فى ديرب نجم يكثف جولاته و يلتقى الخاسرين للتحالف معهم مرشح الإعادة فى ديرب نجم يكثف جولاته و يلتقى الخاسرين للتحالف معهم
قام الدكتور عبدالباقي تركيا مرشح جولة الإعادة في دائرة ديرب نجم بالشرقية، بجولات مكثفة في الدائرة اليوم الجمعة ، التقي فيها عددا من المرشحين الخاسرين وكبار العائلات، للتحالف معه ودعمه في جولة الإعادة المقرر إجراؤها يوم الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

وقال تركيا في تصريح خاص لليوم السابع إنه في حال فوزه بمقعد الدائرة سيضع مشكلات الصرف الصحي والتعليم وتطوير المدارس ضمن أولوياته، موجها الشكر لكل أهالي الدائرة الذين منحوه ثقته في الجولة الأولى.

وكان حسم رجل الأعمال طلعت السويدي مقعد الدائرة في الجولة الأولى، فيما تجري إعادة على المقعد الثاني بين عبد الباقي تركيا و مرشح مستقبل وطن الوزير السابق مصطفى السعيد .

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