فيديو | «آسف ياريس»: هكذا رد مبارك على تهديدات البشير بالحرب ضد مصر

نشرت صفحة “آسف ياريس” فيديو للرئيس الأسبق حسنى مبارك، وهو يرد على الرئيس السوداني عمر البشير حول التهديد بضرب مصر، واحتلال حلايب وشلاتين، عندما هدده مبارك بإعادة 4 ملايين سوداني إلى وطنهم.

وكتبت صفحة “آسف يا ريس” على “فيس بوك” قالت فيها: فيديو للتاريخ ردًا على تهديدات البشير بضرب مصر، واحتلال حلايب وشلاتين، الرئيس مبارك للبشير: قبل ما تقول كلمة الحرب شوف ما يترتب عليها من مصايب، ويمكن تقول كلمة حرب دى للاستهلاك المحلى.. وهل تعلم أن عندي في مصر 4 ملايين سوداني، فرد البشير أن الموجودين في مصر 300 ألف سودانى بس…. .فـرد مبارك بسخرية: طب تحب أرجعهم لك علشان تعدهم؟”.