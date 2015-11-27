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فيديو | «آسف ياريس»: هكذا رد مبارك على تهديدات البشير بالحرب ضد مصر

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فيديو | «آسف ياريس»: هكذا رد مبارك على تهديدات البشير بالحرب ضد مصر فيديو | «آسف ياريس»: هكذا رد مبارك على تهديدات البشير بالحرب ضد مصر

آسف ياريس

نشرت صفحة “آسف ياريس” للرئيس الأسبق حسنى مبارك، وهو يرد على الرئيس السوداني عمر البشير حول التهديد بضرب ، واحتلال حلايب وشلاتين، عندما هدده مبارك بإعادة 4 ملايين سوداني إلى وطنهم.

وكتبت صفحة “آسف يا ريس” على “فيس بوك” قالت فيها: فيديو للتاريخ ردًا على تهديدات البشير بضرب مصر، واحتلال حلايب وشلاتين، الرئيس مبارك للبشير: قبل ما تقول كلمة الحرب شوف ما يترتب عليها من مصايب، ويمكن تقول كلمة حرب دى للاستهلاك المحلى.. وهل تعلم أن عندي في مصر 4 ملايين سوداني، فرد البشير أن الموجودين في مصر 300 ألف سودانى بس…. .فـرد مبارك بسخرية: طب تحب أرجعهم لك علشان تعدهم؟”.

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