غلق كوبري السكة الحديد بقنا لإجراء أعمال الصيانة

أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا أنه سيتم غلق كوبري السكة الحديد لإجراء أعمال الصيانة وذلك اعتبارا من اليوم 27 نوفمبر 2015 في الاتجاه القادم من محطة سكة حديد قنا وحتى طريق مصر – أسوان الزراعي وميدان سيدي عبد الرحيم القنائي.

وأشارت إدارة مرور قنا أن السيارات المتجهة إلى ميدان سيدى عبد الرحيم القنائي والبياضية تسلك الطرق التالية..” القادمة من مجمع المواقف تتجه إلى ميدان الأحوال المدنية ثم أعلى كوبري المعني ثم منزل طريق مصر – أسوان الزراعي، السيارات القادمة من شارع الجميل تتجه إلى ميدان المحطة ثم الشنهورية ثم الأحوال المدنية ثم أعلي كوبري المعنا.

وأكد محافظ قنا أنه أعطى تعليماته لإدارة مرور قنا باعداد خرائط ولوحات إرشادية بالمسارات الجديدة تسهيلا على المواطنين مع ضرورة تكثيف الخدمات المرورية في أماكن التحويلات للحفاظ على سهولة حركة مرور السيارات.