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صور | صحف روسية: نجل أردوغان يلتقي قيادات في «داعش».. وزوجته أسست مشفى لعلاج مصابيه

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صور | صحف روسية: نجل أردوغان يلتقي قيادات في «داعش».. وزوجته أسست مشفى لعلاج مصابيه صور | صحف روسية: نجل أردوغان يلتقي قيادات في «داعش».. وزوجته أسست مشفى لعلاج مصابيه

نجل أردوغان وقيادات داعش

نشرت وسائل إعلام روسية صورا يظهر فيها بلال رجب طيب أردوغان نجل الرئيس التركي، إلى جانب قادة في تنظيم “داعش”.

وذكرت وسائل الإعلام، بحسب ما نقلت قناة “روسيا اليوم”، أن لدى عائلة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان علاقات وثيقة مع تنظيم “داعش”، مشيرة إلى تورط نجل الرئيس التركي بشكل مباشر في قطاع النفط في السوق السوداء مع الإرهابيين في سوريا.

وأشارت إلى أن إسقاط المقاتلة الروسية داخل الأراضي السورية ما هو إلا محاولة من تركيا لوقف تدمير الصناعة النفطية للإرهابيين.

كما كشفت المصادر أن إبنة الرئيس التركي سمية أردوغان أشرفت على تجهيز مستشفى بالقرب من الحدود السورية لعلاج الجرحى التابعين لتنظيم “داعش”.

 

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