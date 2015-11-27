إغلاق كوبري السكة الحديد لصيانته فى قنا

أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا اغلاق كوبري السكة الحديد للصيانة اعتبارا من اليوم في الاتجاه القادم من محطة سكة حديد قنا وحتى طريق مصر – أسوان الزراعي وميدان سيدي عبد الرحيم القنائي .

وأشارت إدارة مرور قنا إلى أن السيارات المتجهة لميدان سيدى عبد الرحيم القنائي والبياضية تسلك الطرق التالية :

>السيارات القادمة من مجمع المواقف تتجه إلي ميدان الأحوال المدنية ثم أعلي كوبري المعني ثم منزل طريق مصر – أسوان الزراعي ، السيارات القادمة من شارع الجميل تتجه إلي ميدان المحطة ثم الشنهورية ثم الأحوال المدنية ثم اعلي كوبري المعنا

وأكد محافظ قنا انه أصدر تعليماته لإدارة المرور بعمل خرائط ولوحات إرشادية بالمسارات الجديدة تسهيلا على المواطنين مع ضرورة تكثيف الخدمات المرورية في أماكن التحويلات للحفاظ على سهولة حركة مرور السيارات.