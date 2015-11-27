بالصور.. خطابات رسمية تؤكد عدم خضوع مدارس الخارجة للفحص الطبى الإجبارى

رصد "اليوم السابع" ظاهرة عدم خضوع طلاب المدارس بالوادى الجديد للكشف الطبى الإجبارى الشامل، وذلك من خلال مكاتبات رسمية لعدد من المدارس كعينة عشوائية، تؤكد عدم خضوع طلاب تلك المدارس للفحص الطبى الشامل، على مدار العام الدراسى المنصرم، وأعوام دراسية سابقة وهو ما يعتبر جريمة فى حق هؤلاء التلاميذ فى الوقت الذى يتقاضى فيه المختصون بإعداد تلك الكشوف التى تضم أسماء التلاميذ على مكافآت نظير إجراء هذا الفحص الطبى الشامل، التى يتم إرسالها دوريا للوزارة باعتبار أن هذا الفحص قد تم فعليا وأن النتائج جميعها سلبية فى الوقت الذى أكد فيه عدد كبير من أولياء الأمور على عدم إجراء أية فحوص طبية لأبنائهم باستثناء التطعيمات الإجبارية ضد شلل الأطفال.

ومن المدارس التى أكدت إداراتها على عدم إجراء الفحص الطبى الشامل لطلابها، كانت مدارس بورسعيد الابتدائية والإعدادية وعبد السلام عارف الابتدائية والخرطوم الإعدادية ومدرسة صلاح الدين الابتدائية بالخارجة، وغيرها من المدارس التى لم يتم توقيع الكشف الطبى على طلابها إلا من خلال الكشوف الورقية فقط، وهو ما أثبته أحد التقارير التى تم إرسالها للجهات الرقابية بشأن عدة مخالفات بالشئون الصحية، منها قيام موظفين بـ"مجموعة البلهارسيا" بتزوير كشوف الفحص الطبى لعدد من المدارس، التى صدر لها أمر تكليف بإجراء تلك الفحوصات، وهو ما أثبته مدير المجموعة من خلال ردود من مديرى المدارس للتأكيد على عدم إجراء تلك الفحوصات الطبية للطلاب.

وأبدى عدد من أولياء أمور الطلاب قلقهم الشديد من هذا الإجراء غير المحسوب عواقبه، فى ظل تجاهل إداراتى الشئون الصحية والتربية والتعليم آليات المتابعة للفحص الطبى الشامل للطلاب حيث أكد أحد أولياء أمور الطلاب رفض ذكر اسمه أنه قد قام بإجراء فحص لابنته وفوجئ، بأنها مصابة بالأنيميا الناتجة عن إصابتها بديدان سكارس فى الوقت الذى كانت نتيجة التحليل بالمدرسة أنه عينة التحليل سلبية ولا توجد أيه أعراض مرضية للطالبة وهو ما أثار استيائه الشديد وطالب بالتحقيق فى هذه الواقعة.

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