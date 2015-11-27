بالصور..سلطات مطار القاهرة تحبط تهريب 173 ألف دولار و355 ألف درهم إماراتى

تمكنت سلطات البحث الجنائي بمطار القاهرة الدولى من ضبط أغلى طبق حلويات شامية بداخله 173 ألف دولار أمريكى بالاضافة إلي طبق شاورما شامى بداخله 355 ألف درهم إماراتى، في حيلة وابتكار جديد لتهريب الأموال خارج البلاد بما يخالف قانون تداول النقد الأجنبى نظرًا لتأثيره على الاقتصاد القومى.

وأفاد مصدر بالمطار أن معلومات وردت للواء طارق فتحى مساعد وزير الداخلية مدير أمن المطار باعتزام راكبان سوريان الجنسية تهريب مبالغ مالية كبيرة إلى لبنان، ووضع اللواء عبد الناصر حامد مدير مباحث المطار خطة لضبط الراكبين.

وأضاف المصدر أنه تم تشكيل فريق من الضباط بقيادة العميد محمد صلاح رئيس مباحث المطار، والعميد محمد منسي رئيس قسم مباحث الأموال العامة بالمطار بترقب وصول الراكبين، حيث تمكن الرائد محمود إسماعيل من رصدهما وضبطهما لدى وصولهما المطار وبتفتيشهما تم العثور على المبالغ المضبوطة داخل اطباق الحلويات والشاورما.

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وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الراكبين وإحالتهما للنيابة المختصة.



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