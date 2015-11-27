بالصور.. نفوق 6 حيوانات فى حريق شب بمنزل عامل فى طهطا بسوهاج

سيطرت قوات الحماية المدنية اليوم برئاسة العميد علاء الدين السعيد مدير الإدارة، على حريق شب بمنزل عامل بشركة مطاحن مصر العليا بناحية طريق قرية بنهو دائرة مركز طهطا شمال محافظة سوهاج، نتج عن الحريق نفوق 6 رؤس ماشية، وكميات من الطيور والمنقولات المنزلية، دون وقوع خسائر بالأرواح.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء عاطف أبوالعباس نائب المدير للشمال، يفيد بنشوب حريق وتمت السيطرة عليه بمعرفة قوات الحماية المدنية ومساعدة أهالى المنطقة.

وبالإنتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد عمر الخطاب رئيس فرع بحث الجنوب والرائد أحمد العزازى رئيس مباحث مركز شرطة طهطا بالإنابة والنقيب عمر أبوعقرب معاون مباحث المركز بنشوب الحريق بمنزل مكون من طابق واحد ومشيد بالطوب الأحمر والطين، ومسقوف بـ"الأفلاق النخيل " و"الجريد" ملك محمود ع ع (54 عاما - عامل بشركة مطاحن مصر العليا).

نتج عن الحريق نفوق 6 رؤوس ماشية وعدد من الطيور، واحتراق كمية من الغلال والتبن والأعلاف والمنقولات المنزلية والأبواب.ولم يسفر الحريق عن وفيات أو إصابات بشرية.

وعلى جانب أخر أشارت التحريات الأولية إلى وجود شبهة جنائية في الحريق؛ لوجود آثار بقع مواد مساعدة على اشتعال النيران، تظهر على جلود الحيوانات النافقة، وأخطرت الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية، والإدارة البيطرية لمركز طهطا للانتقال واتخاذ اللازم تجاه الحيوانات النافقة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة وظروفها وملابساتها، وتم تحرير محضرا بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

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