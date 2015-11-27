أخبار عاجلة

8 الصبح - الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم صواريخ توماهوك في إستهداف قاعدة جوية بسوريا -
السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة -
بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس -
حوار| هاجر الأولى في اختبارات الحكام: نفسي أحكم دولي.. وأهلاوية حتى النخاع -
محمد حلمي يرد على شيكابالا ويوجه رسالة للاعبي الزمالك: مش أنا -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

المعلم يرحب بتصريحات فابيوس حول مشاركة الجيش السورى فى محاربة تنظيم داعش

Google+ Print
المعلم يرحب بتصريحات فابيوس حول مشاركة الجيش السورى فى محاربة تنظيم داعش المعلم يرحب بتصريحات فابيوس حول مشاركة الجيش السورى فى محاربة تنظيم داعش
رحب وزير الخارجية السورى وليد المعلم اليوم الجمعة بتصريحات نظيره الفرنسى لوران فابيوس حول امكانية مشاركة الجيش السورى فى مكافحة تنظيم داعش، مؤكدا ان بلاده "مستعدة للتنسيق مع اى قوات" تتشاور معها لمكافحة الارهاب.

وقال المعلم خلال مؤتمر صحافى مع نظيره الروسى سيرجى لافروف فى موسكو "ان كان فابيوس جادا فى التعامل مع الجيش السورى والتعاطى مع قوات على الارض تحارب داعش فنحن نرحب بذلك"، مشيرا الى ان ذلك "يتطلب تغييرا جذريا فى التعاطى مع الازمة السورية". واكد ان "جيشنا جاهز للتنسيق مع اى قوات تقوم بالتشاور معه فى سبيل مكافحة الارهاب".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365