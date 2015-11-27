المعلم يرحب بتصريحات فابيوس حول مشاركة الجيش السورى فى محاربة تنظيم داعش

رحب وزير الخارجية السورى وليد المعلم اليوم الجمعة بتصريحات نظيره الفرنسى لوران فابيوس حول امكانية مشاركة الجيش السورى فى مكافحة تنظيم داعش، مؤكدا ان بلاده "مستعدة للتنسيق مع اى قوات" تتشاور معها لمكافحة الارهاب.

وقال المعلم خلال مؤتمر صحافى مع نظيره الروسى سيرجى لافروف فى موسكو "ان كان فابيوس جادا فى التعامل مع الجيش السورى والتعاطى مع قوات على الارض تحارب داعش فنحن نرحب بذلك"، مشيرا الى ان ذلك "يتطلب تغييرا جذريا فى التعاطى مع الازمة السورية". واكد ان "جيشنا جاهز للتنسيق مع اى قوات تقوم بالتشاور معه فى سبيل مكافحة الارهاب".