تناول 93 جراما من اللحوم الحمراء والمصنعة يوميا قد يعرضك للسكتة الدماغية

دخلت اللحوم الحمراء مؤخرًا قائمة المواد المحتمل أن ترفع فرص الإصابة بالسرطان، ولكنها فى الوقت نفسه تعد أقل خطورة من اللحوم المصنعة، والتى دخلت قائمة المواد المسرطنة جنبًا إلى جنب مع السجائر والخمور.

وكشفت مؤخرًا دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة فورتسبورج الألمانية، أن الإفراط فى تناول اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة يرفع فرص الإصابة بالسكتة الدماغية، وبالأخص النوع الذى يسبب الإصابة بالجلطات وليس النزيف، حيث تؤدى إلى حدوث انسداد داخل الأوعية الدموية التى تغذى المخ بالدم.

وشملت الدراسة 11 ألف شخص من غير المصابين بأى أمراض ترفع خطر حدوث الجلطات المخية مثل أمراض القلب والسكرى، واستمرت لمدة 23 عامًا.

وكشفت النتائج أن الأشخاص الذين تناولوا 93 جرامًا من اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة ارتفعت فرص إصابتهم بالسكتة الدماغية بنسبة 62% مقارنة بالأشخاص الذين تناولوا أقل كميات منها.

وأكد الباحثون أنه ما زال بإمكان الأشخاص تناول اللحوم الحمراء شريطة أن تكون خالية من الدهون مع تقليل كميتها قدر الإمكان، كما لفتوا أن تناول مصادر البروتين الأخرى مثل لحوم الدواجن والبقوليات والمكسرات لا يرفع فرص الإصابة بالسكتة الدماغية.

وكشفت النتائج أن تناول كميات كبيرة من البيض يرفع فرص الإصابة بالسكتة الدماغية من النوع النزفى، بنسبة 41%، وليس النوع الذى يسبب الجلطات، وذلك حسبما نشر مؤخرًا على موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

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