إنريكي: صفقة سواريز كانت في الصميم

(إفي): أثنى لويس إنريكي المدير الفني لفريق برشلونة اليوم الجمعة على دور الأوروجوياني لويس سواريز الذي وصفه بأنه عنصر لا غنى عنه في التشكيلة الأساسية للبرسا بفضل أهدافه ومردوده البدني وشخصيته في الملعب.

وقال إنريكي في مؤتمر صحفي اليوم قبل مواجهة ريال سوسيداد غدا السبت في الجولة الـ13 من الدوري الإسباني لكرة القدم "صفقة لويس سواريز كانت خطوة في الصميم" مشيرا إلى أنه لم يكن من الصعب على برشلونة اكتشاف مواهب سواريز التي أظهرها خلال السنوات الأخيرة في ليفربول الذي وصل فيه للفوز بجائزة الحذاء الذهبي التي تقاسمها مع البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد، كأفضل هداف في أوروبا.

وأضاف إنريكي "كان مهاجما ناجحا بالفعل يقدم أداء متميزا. الآن سهل الحديث عن الصفقة الكبرى التي تمت في وقتها. علاوة على الأهداف ومردوده البدني، فشخصيته متميزة في الملعب وهو أساسي في لعب الفريق".