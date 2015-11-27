مرشح الوفد بمركز المحلة يكثف جولاته قبل انتخابات الإعادة

يقوم الدكتور محمد عبده مرشح حزب الوفد بمركز المحلة بمحافظة الغربية بجولات مكثفة داخل قرى الدائرة لحث المواطنين على اختياره في جولة الإعادة.

وطافت مسيرة للمرشح في قرى نمرة البصل والمعتمدية وميت السراج لدعم وتأييد المرشح، يذكر أن المرشح قد حصل على المركز الرابع من حيث نسبة الأصوات وسيخوض جولة الإعادة في منافسة مع 5مرشحين على 3 مقاعد بالدائرة.

وتحالف "عبده" مع المرشحين حامد جلال جهجة مرشح المصريين الأحرار والحاصل على المركز الأول في نسبة الأصوات بالدائرة ومحمد كمال مرعي المرشح المستقل، والذي جاء في المركز الثاني حيث جملة الأصوات فيما بينهم لخوض جولة الإعادة لضمان فوزهم بالمقاعد الثلاثة بالدائرة

>وحضر جلسة الاتفاق في منزل طلعت أبو المكارم عمدة قرية الإنشا سامح السعداوي عضو مجلس الشورى الأسبق وعدد من كبار رؤوس العائلات بالدائرة على أن يتم الاتفاق فيما بينهم والتحالف لخدمة أبناء الدائرة.