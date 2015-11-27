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مرشحا "ربيع" المتخاصمان يتحالفان فى مواجهة "سحر عتمان" بالشرقية

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مرشحا "ربيع" المتخاصمان يتحالفان فى مواجهة "سحر عتمان" بالشرقية مرشحا "ربيع" المتخاصمان يتحالفان فى مواجهة "سحر عتمان" بالشرقية
قالت الحملة الانتخابية لمرشح حزب حماة الوطن العقيد "هاني ربيع" والذي خسر في الجولة الأولى، إن لأنصار المرشح حرية الاختيار بين المرشحين لجولة الإعادة " محيي ربيع " و" سحر عتمان "، إلا أنها ستفضل الدعم لـ " محيي ربيع "، من أجل الحفاظ على اسم العائلة والتي معقلها كفر ابراش ذات التكتل الصوتي.

و الغريب أن المرشحين "محيي ربيع " نائب الحزب الوطني السابق، مرشح مستقبل وطن، والمرشح عقيد "هاني ربيع " كانوا خاضوا منافسة شرسة في الجولة الاولي، والتي وصلت لتقديم الطعون ضد بعضهم في المحكمة، فضلا عن ترويج الشائعات والتراشق على صفحات التواصل الاجتماعى بينهما، وانتهت بتأهل مرشح مستقبل وطن للإعادة.

و في ذات السياق , تكثف مرشحتها المنافسة الدكتورة سحر عتمان جولاتها الانتخابية , لحسم المقعد لصالحها.

كان أسفر أعمال فرز الاصوات علي حصول الدكتورة سحر عتمان علي المركز الاول 15504 صوت و تلاها بفارق كبير مرشح مستقبل الوطن محي ربيع ب7700 صوت .

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