إحباط عملية إرهابية تستهدف زوار «أربعينية الحسين» في بغداد

أحبطت قوة تابعة لقيادة عمليات بغداد، اليوم الجمعة، عملية إرهابية، لاستهداف زوار ” أربعينية الحسين” جنوبي العاصمة العراقية (بغداد).

وقال المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد العميد سعد معن، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه وفق معلومات استخباراتية تم القبض على إرهابيين اثنين حاولا استهداف زائري الأربعينية في منطقة الدورة جنوبي بغداد وبحوزة أحدهما عبوة ناسفة داخل سيارة كانا يستقلانها.

> ويصادف يوم “أربعينية الحسين” العشرين من شهر صفر الهجري، والذي يوافق مرور 40 يوما على يوم استشهاد الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب في معركة “الطف” بكربلاء في العاشر من شهر محرم، ويعتبر من أهم مناسبات الشيعة حيث تخرج مواكب العزاء ويتوافد مئات الآلاف من الزوار من أنحاء العراق ومن خارجه لزيارة مرقد الحسين بمدينة كربلاء جنوبي العراق.

> واعتقلت قوة تابعة لقيادة عمليات بغداد اليوم على مهرب للآثار، وقال العميد سعد معن- في تصريح صحفي- إن فوج مغاوير عمليات بغداد الثاني بالتعاون مع جهاز المخابرات تمكن من إلقاء القبض على اكبر مهرب للآثار متلبسا وبحوزته عدد من القطع الآثرية التي تعود إلى آلاف السنين في منطقه على طريق ذراع دجلة بين بغداد ومنطقه سبع البور, مشيرا إلى أنه تم تسليم المهرب إلى الجهات المختصة ومصادرة القطع الأثرية التي كانت بحوزته.